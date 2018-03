Sindicalist: Politistii isi vand uniformele pentru a-si putea plati ratele si facturile. MAI sustine ca venitul minim e 3.000 de lei

Ziare.

com

Politistul sustine ca salariile au ramas la nivelul celor din 2009, astfel ca politistilor le este din ce in ce mai greu sa duca un trai decent.Banica atrage atentia, intr-o postare publicata marti pe Facebook, ca politistii au impanzit site-urile de profil si retelele de socializare cu anunturi de vanzare a caschetelor, epoletilor, sacourilor si accesoriilor uniformei de politie pentru a-si putea plati ratele si facturile si pentru a-si putea tine copiii in gradinite si scoli.Conform anunturilor postate pe retelele de socializare, o geaca de politie se vinde cu preturi cuprinse intre 150 si 250 de lei, gradele se vand cu 20 de lei, iar o cascheta de politie ajunge la 70 de lei."Anunturile privind vanzarea uniformelor si accesoriilor uniformelor de politile apar peste tot, atat pe site-urile de profil, cat si pe site-urile de socializare. Am dat exemple concrete, dar am preferat sa anonimez datele colegilor pentru a nu avea probleme.Din pacate in halul acesta s-a ajuns! Suntem salarizati la nivelul anului 2009. Valoarea de referinta este de 197 de lei, cea din 2009, atata timp cat in 2018 ar trebui sa fie de 1.900, insa prevederile Legii 153 ne vor fi aplicabile numai din 2022. Stiu cazuri concrete de politisti care au ajuns in aceasta situatie. Eu am aproape 20 de ani vechime si castig 3.000 de lei pe luna, fiind bugetar. Politia fost lasata de caruta. Suntem in categoria bugetara cea mai defavorizata", a declarat Bogdan Banica.Vicepresedintele SNPR spune ca exista diferente foarte mari intre nivelul de salarizare la politisti, fiind dezavantajati cei care lucreaza de ani buni in sistemul de ordine publica si aparare, in timp ce tinerii care acum intra in sistem au salarii la nivelul unui politist cu 20 de ani vechime."Un agent care acum intra in sistem va castiga cat mine, care am 20 de ani vechime ca si specialist criminalist. Ei intra pe valoarea noua, pe salariul minim pe economie de 1.900 de lei. Politistii angajati anul trecut au avut salarii aproape cat noi, cei cu vechime, iar cei de anul acesta ne vor egala sau chiar ne vor depasi. Vom continua protestele, suntem pregatiti pentru orice forma legala de protest, asteptam sa fim invitati la discutii la negocieri de catre doamna prim-ministru, de catre Guvern, de catre doamna Dan", a spus Bogdan Banica.Amintim ca, sambata, mii de politisti au iesit in strada ca sa protesteze in fata Ministerului de Interne , nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale.In replica, Ministerul de Interne a remis presei un amplu comunicat in care scoate in evidenta majorarile salariale de care au beneficiat deja angajatii MAI si promisiunile care li s-au facut, precizand ca cel mai mic venit este de 3.000 de lei.