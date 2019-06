Sindicalistii din Politie: 10 motive care au dus la tragedia de la Timis

Ziare.

com

Politistii au transmis, joi, intr-un comunicat de presa remis Ziare.com, cele zece cauze alte producerii tragediei de la Timis."Trebuie spus, inca de la inceput, ca a politiza subiectul, a fugi de raspundere si a cauta vinovatii absoluti prin cereri de demisie, destituiri sau acuzatii publice nu sunt dovezi de intelepciune si nici macar de responsabilitate", au punctat politistii.Prima cauza, din punctul lor de vedere, este "ineficienta statului de a preveni recidiva, de a reintegra persoanele eliberate din penitenciare dupa condamnari pentru infractiuni impotriva persoanei, in general, si cu violenta, in special".O alta este lipsa de experienta in coordonarea si executarea unor astfel de misiuni de catre ceilalti politisti care nu fac parte din trupele speciale.Sindicalistii dau vina si pe lipsa unor baze de antrenament si a unor programe care sa creeze politistilor deprinderi in a folosi armamentul in situatii similare celor ce pot fi intalnite in practica, respectiv poligoane cu obstacole, cu incaperi, cu tinte in miscare, in care sa se poata crea diferite situatii operative, inclusiv tragerea din miscare."Lipsa de pregatire fizica a tuturor politistilor, in spatii amenajate corespunzator misiunilor de interventii, cu instructori specializati" si "lipsa dotarii corespunzatoare a tuturor autospecialelor de politie, atat cu echipament de protectie, cat si cu camere de luat vederi", sunt alte doua cauze identificate de ei.Sindicalistii dau vina si pe lipsa dotarii politistilor cu camere de luat vederi portabile."Neasigurarea cadrului legal corespunzator. Se impune o mai multa responsabilitate din partea decidentilor politici cu ocazia elaborarii, adoptarii si promulgarii actelor normative privind siguranta statului si a cetatenilor", se mai arata in documentul cu cele 10 cauze.Politistii mai dau vina si pe finantarea necorespunzatoare a MAI, dar si pe pedepsele prea blande. "Se impune inasprirea pedepselor si a tratamentului din penitenciar pentru cei ce comit infractiuni impotriva fortelor de ordine", spun ei.Sindicalistii mai pun pe lista si stirbirea autoritatii politistului in spatiul public, precizand ca se impune mai mult respect din partea cetatenilor fata de imaginea politistilor, inclusiv din partea mass-mediei prin comentarii, pamflete sau filme seriale, care afecteaza autoritatea acestora."In concluzie, siguranta noastra, a tuturor, trebuie sa ne preocupe permanent, nu doar in astfel de momente, iar implementarea acestor masuri sau adoptarea atitudinii corecte, chiar daca nu ne asigura protectia deplina impotriva gloantelor si agresorilor, avem certitudinea ca numarul victimelor va fi mai mic si convingerea ca am facut ceea ce tinea de noi", se incheie comunicatul semnat de presedintele Vasile Lincu.Amintim ca politistul Cristian Amariei de la Postul de Politie Recas a fost impuscat mortal, duminica , in misiune, de Ionel Marcel Lepa. Politistul avea in dotare un pistol Carpati model 74, iar agresorul a avut un Glock.In urma acestui eveniment, sindicalistii din politie s-au plans ca sunt dotati cu echipamente la nivelul anilor 1970 si i-au cerut demisia ministrului Carmen Dan.A.G.