Sindicalistii din Politie cer masuri urgente, in lupta cu coronavirusul

Sindicalistii atrag atentia, intr-o scrisoare adresata MAI si CNSSU, intre altele, ca politistii care intra in contact cu persoanele care vor sa intre in tara trebuie sa poarte echipament de protectie obligatoriu."Pana in prezent, acest lucru nu se intampla, avand exemple concrete in acest sens. Va solicitam sa dispuneti masurile necesare si sa desemnati persoanele care sa deschida un cont in care politistii, persoanele fizice sau judiciare sa poata dona sume de bani din care sa fie achizitionate echipamente de protectie pentru cei care au nevoie de acestea, in special personal medical, politisti si cei fara venituri", se arata in document.In plus, comunicatul precizeaza ca Biroul Executiv Central al sindicatului a decis ca toate sumele care rezulta din incasarea cotizatiilor de membru, din luna aprilie, sa fie virate in acest cont.Sindicalistii mai cer cercetarea "cu celeritate" a "cazului Gerota", adica a fostului ofiter MAI cu coronavirus care a mintit autoritatile ca nu a fost in Israel, desi el calatorise in aceasta tara."(...) consideram ca s-au comis abuzuri care au condus la situatia grava in care ne aflam, respectiv infectarea unui numar mare de persoane, practic crearea unui focar de infectie", sustin ei.Totodata, politistii cer si ca elevii din scolile de politie care au fost trimisi acasa sa fie chemati prin ordin la unitatile de care apartin, astfel incat sa fie sprijiniti politistii la activitatile profesionale, exact cum s-a procedat in cazul rezidentilor la medicina.In fine, sindicalistii mai au "rugamintea de a analiza si indrepta prevederile art. 32 din Decretul nr. 195/ 16.03.2020 pentru cazurile in care ambii parinti ai copilului/copiilor minori sunt angajati in sistemul national de aparare".