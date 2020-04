Sindicalistii din Politie critica protocolul lui Vela cu BOR: Este jalnic si nelegal. Sfanta amenda, nu Sfanta lumina!

Ziare.

com

Sindicalistii sustin ca protocolul este jalnic si nelegal, iar ministrul nu stie cu ce se ocupa, de fapt, politistii."Protocolul incheiat intre Biserica si ministrul Vela, pentru MAI, in care se inteleg semnatarii ca politistii sa ofere "Sfanta Lumina" persoanelor aflate in trafic, este atat jalnic, cat si nelegal.E de mirare ca ministrul MAI nu a aflat pana acum ca el conduce ministerul si politistii, doar prin ordine si instructiuni, date in exercitarea atributiilor legale (art.7 alin 5 din OUG 30/2007)Mai de mirare este ca ministrul nu stie nici pana acum cu ce se ocupa politistii. Politistii exercita atributiile stabilite prin lege pentru Politia Romana, ca institutie specializata a statului (art. 1 din Legea 360/2002).Daca cineva imi gaseste in lege, ca Politia Romana este specializata sa imparta "Sfanta Lumina", eu ma duc sa ma calugaresc", se arata pe pagina de Facebook a sindicatului, intr-o postare semnata de Emil Pascut, liderul sindicatului.Potrivit sursei citate, acest document are doar "valoare mediatica". De asemenea, politistii sunt indemnati sa nu imparta Sfanta Lumina daca nu isi doresc acest lucru."PS: In opinia mea, protocolul nu are decat o valoare mediatica, ca sa creasca imaginea jupanului Vela. Pentru politisti, in ceea ce priveste sarcinile cvasi-religioase, este zero barat.Daca nu vreti sa dati "Sfanta lumina", nu o dati si pace. Vorbiti cu clerul local si explicati-le ca e treaba lor, nu a voastra. Voi dati conform legii, Sfanta amenda, nu Sfanta lumina!", se mai arata in postare.Sindicalistii au postat pe Facebook si o fotografie ironica la adresa celor doi semnatari ai protocolului: de la pupitrul MAI pare ca vorbeste patriarhul Daniel, insa poza e trucata, iar corpul ii apartine lui Vela, care e imbracat, asa cum ne-a obisnuit, in geaca de piele."De sarbatori, cu o mana sa dam Sfanta Amenda, cu cealalta Sfanta Lumina!Daca merge bine, la vara extindem colaborarea si facem la ISOP, pentru politisti, niste cursuri de trei saptamani de specializare in procedurile botezului si inmormantarilor. Eliberam si un certificat de absolvire care va folosi la echivalarea functiei de politie cu o functie bisericeasca.Ministrul Patriarh Daniel", este mesajul care insoteste poza trucata.Amintim ca ministrul de Interne a sustinut o declaratie de presa, marti seara, in care a explicat cum vor lua romanii Sfintele Paste si Lumina de Inviere.El a precizat ca reprezentantii MAI vor ajuta la impartirea Sfintelor Paste si a Luminii sfinte catre toate bisericile din tara.Romanii vor putea merge, organizat, "la fel cum merg la supermarket", sa ia painea binecuvantata de la biserici, vineri si sambata intre orele 7-17, a precizat Marcel Vela.A.D.