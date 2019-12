Sindicalistii protesteaza dupa ce un oras a desfiintat Politia Locala

Ziare.

com

"Principalele motive invocate au fost operativitatea si eficientizarea cheltuielilor bugetului unitatii administrativ-teritoriale. In urma acestei masuri, personalul Politiei Locale nu a fost disponibilizat, el fiind doar mutat in cadrul altor servicii din cadrul primariei, iar statutul lor a fost schimbat din functionar public in personal contractual", explica sindicalistii intr-un comunicat de presa.Acestia sustin ca masura a fost luata cu incalcarea legislatiei in domeniul functiei publice."Modificarea statutului angajatilor Politiei Locale, din functionari in personal contractual, poate avea loc numai in cazul celor care au ca sarcina paza obiectivelor. Toti ceilalti - care se ocupa de ordinea si linistea publica, circulatia rutiera, disciplina in constructii, protectia mediului sau controlul activitatilor comerciale - sunt functionari publici, schimbarea statutului punandu-i in imposibilitatea de a-si mai indeplini atributiile pe viitor", potrivit sursei citate.In plus, sustine federatia, salariile politistilor locali sunt echivalente cu cele ale angajatilor de la primarile, "astfel ca mutarea acestora in alte servicii nu aduce economii insemnate la bugetul local".Sindicalistii subliniaza ca o solutie mai buna in acest caz ar fi fost schimbarea conducerii Politiei, si nu desfiintarea, in conditiile in care "a fost mai ales o problema de management la nivelul structurii"."(...) Daca la baza masurii luate a stat faptul ca au existat nemultumiri referitoare la activitate desfasurata de Politia Locala, consideram ca a fost mai ales o problema de management la nivelul structurii, care nu se poate rezolva prin desfiintare ci prin schimbarea conducerii acestea", mai transmit sindicalistii.Reactia vine in conditiile in care la Darabani, oras din judetul Botosani, Consiliul Local a decis sa desfiinteze Politia Locala.