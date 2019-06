Sindicatele cer reformarea Politiei: Vor sefi competenti, nu oameni obedienti, numiti politic

Ziare.

Sindicatul National al Agentilor de Politie cere, intr-o scrisoare deschisa adresata Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Camerei Deputatilor, Senatului si Ministerului Afacerilor Interne, reformarea Politiei Romane si modificarea legislatiei si intarirea autoritatii politistului.In scrisoare se arata ca reforma trebuie inceputa cu aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, al Inspectoratului General al Politiei Romane si terminand cu ultimele posturi de politie rurala, cat mai curand posibil."O analiza simpla ne arata ca, prin eficientizarea activitatii, simplificarea procedurilor si reducerea birocratiei, aproximativ 40% din personalul structurilor suport, ar putea fi repartizati in operativ, acolo unde este cea mai mare nevoie de oameni. Pentru functiile de conducere trebuie organizate concursuri transparente, singurul criteriu important fiind acela de competenta.Totodata trebuie eliminate acele desemnari, imputerniciri si prelungiri in functiile manageriale, a unor oameni obedienti, pusi acolo pe criterii politice. Organizatia noastra a solicitat in repetate randuri verificarea evidentelor cu sefii din Politia Romana care beneficiaza de auto si sofer de serviciu, considerand ca multi dintre ei pot conduce singuri masinile iar altii pot utiliza autoturismele personale, asa cum o fac simplii politisti", se arata in scrisoare.Sindicatul considera ca trebuie clarificata si organizarea politiei din mediul rural unde sunt in prezent si sectii si posturi de politie fara o eficienta maxima, cu functii multe si lucratori putini.Programul de lucru al politistilor este foarte important, acesta trebuie sa fie bine structurat, cu timp suficient de refacere a capacitatii de munca, timp liber corespunzator, acordat dupa consultarea oamenilor, deoarece numai asa putem obtine un randament maxim, precizeaza sursa citata."Referitor la schimbarea legislatiei, va amintim ca atat Legea nr. 360 privind Statutul Politistului, cat si Legea nr. 218 privind organizarea si functionarea Politiei Romane sunt din anul 2002, asta ca sa nu mai vorbim de Legea nr. 17 privind regimul armelor de foc si a munitiilor care dateaza din anul 1996. Statutul Politistului a fost modificat in repetate randuri, dar acest fapt nu este suficient, legea trebuie schimbata/actualizata in totalitate si de asemenea trebuie introdus in lege si Ghidul Carierei Politistului", se mai arata in scrisoare.In paralel, trebuie adoptat un set de legi menite sa intareasca autoritatea politistului roman pe de o parte si siguranta cetateanului pe de alta, cu prevederi clare si sanctiuni cat mai dure, pentru a descuraja orice om rau intentionat si certat cu legea, sustine sindicatul."Evolutia societatii si cerintele actuale fac ca reformarea politiei si schimbarea legislatiei sa fie o necesitate, asta daca ne dorim o politie performanta de care sa beneficieze cetatenii cinstiti ai acestei tari, fara evenimente nefericite, ca cele pe care le cunoastem cu totii, in care politistii au fost ultragiati sau chiar ucisi la datorie.Numai impreuna cu ajutorul dumneavoastra putem sa facem reforma in Politia Romana, sa stopam abuzurile, astfel incat cetatenii sa aiba parte de un servciu politienesc de calitate", se mai arata in scrisoare.