Sindicatele din Politie acuza introducerea de parghii politice si injuste in Statutul politistului

Ziare.

com

Scrisoarea FSNPPC cuprinde cinci puncte prin care sindicalistii isi exprima nemultumirea fata de modificarile la Statutul politistului.In primul rand, politistii nu sunt de acord cu punerea la dispozitie a politistilor cercetati disciplinar."Nu suntem de acord cu propunerea de a legifera(iar rezultatul acesteia nu este cunoscut si nu a putut fi contestat de catre politist), deoarece in acest mod s-ar creea (sic!) o parghie subiectiva/politica si injusta, la indemana managerilor, pentru exercitarea unei presiuni psihice si intimidarea anumitor subordonati", se arata in scrisoare.De asemenea, politistii nu sunt de acord cu propunerile ce vizeaza inlocuirea din functiile de conducere, in baza unor evaluari ale unor comisii."Nu suntem de acord sa modificati Statutul, in sensul de a legifera, deoarece, in raport cu posibile indicatii subiective ale persoanelor cu functie de conducere superioara si, de asemenea,", mai spun sindicalistii din Politia Romana.Acestia se pronunta si impotriva, "deoarece se creeaza premisa subiectiva si neprincipiala, la indemana managerilor, de a indeparta dintr-o functie o anumita persoana, pe criterii evazive/politice".Sindicalistii precizeaza ca, in trimestru III 2017, au transmis, in scris, un set de 60 de amendamente la Statutul politistului, care vizau formarea profesionala, acordarea gradelor profesionale si promovarea in functie, relatiile/raporturile de serviciu, acordarea compensatiei pentru chirie, ajutorarea personalului care doreste achizitionarea unei locuinte, asigurarea gratuita a asistentei, medicamentelor si serviciilor medicale, protectia juridica a demnitatii, imaginii si datelor personale ale politistilor, protectia din punct de vedere al integritatii fizice, sanatatii si securitatii in munca, obligativitatea angajatorului de a asigura mijloacele logistice pentru desfasurarea misiunilor, acordarea ajutoarelor financiare, la trecerea in rezerva, cu drept la pensie."In temeiul Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,, a mass-mediei s.a.", se mai arata in scrisoarea sindicalistilor.Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus, marti, dezbaterii publice modificarile la Statutul politistului , motivand ca acestea sunt necesare din cauza deficitului de personal si nevoii de a corecta anumite prevederi care au fost declarate neconstitutionale.Modificarile vizeaza descentralizarea mecanismului de acordare a gradelor profesionale, reglementarea situatiilor care facilitau pensionarea in jurul varstei de 40 de ani, dar si introducerea posibilitatii decontarii asistentei juridice si asistarii, de un avocat, pe timpul cercetarii disciplinare.De asemenea, se stabileste un mecanism pentru eliberarea din functii de conducere a politistilor cu deficiente in indeplinirea atributiilor manageriale, evaluarea acestora urmand a se realiza pe baza unor criterii.