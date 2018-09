Sindicatele din Politie o apara pe Carmen Dan in contextul violentelor din 10 august

Ziare.

"Sa stiti ca noi suntem alaturi de conducerea ministerului, suntem alaturi de doamna Carmen Dan, pentru ca pana cand nu exista o hotarare a unei instante care sa spuna altceva fata de ce este acum, suntem pentru conducerea ministerului si nu altfel", a declarat, duminica Ionel Babus, presedintele FSDPR, federatie care intruneste opt sindicate ale politistilor."La acest moment, procurorul de caz este singurul care instrumenteaza ceea ce s-a intamplat in Piata Victoriei pe data de 10 august. Deciziile se iau in conformitate cu legea, dar nu neaparat de ministrul Afacerilor Interne (...) Apreciz activitatea ministrului Carmen Dan. Este unul dintre cei mai buni ministri de Interne pe care Romania i-a avut", a declarat si Christian Ciocan, purtatorul de cuvand al FSDPR.Precizarile celor doi reprezentanti ai politistilor au facut aceste precizari in contextul crizei create dupa mitingul de pe data de 10 august, precum si in contextul in care primarul general, Gabriela Firea, a solicitat, sambata, demisia ministrului de Interne, Carmen Dan.