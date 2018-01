Sindicatele o acuza pe Carmen Dan ca "plateste polite prin decapitarea Politiei": Consilierul ei a lucrat chiar cu politistul-pedofil

Ziare.

Reactiile au venit dupa ce ministrul Carmen Dan a anuntat, marti, ca a decis sa ceara premierului schimbarea din functie a sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, transmitandu-i totodata sefului Serviciului Omoruri, Radu Gavris, ca ar fi bine sa plece singur.Intr-o interventie telefonica la Digi24,, a sustinut ca prin demiterea sefului Politiei Romane "se plateste o polita" si se "politizeaza" cazul politistului acuzat de pedofilie."Se incearca folosirea emotiei publice pentru a decapita Politia Romana", a mai sustinut Coarna, reamintind totodata ca sub conducerea lui Bogdan Despescu a fost prins politistul acuzat de agresiuni sexuale.In opinia sa, daca in acest context "tu desfiintezi seful Politiei, ai o mare problema: tu nu gandesti in logica statului roman, ci in logica lui Liviu Dragnea". Dumitru Coarna a reamintit ca presedintele PSD "a iesit ieri (luni - n.red.) cu o declaratie care il tintea clar pe Bogdan Despescu".Pe de alta parte, insa, liderul SNPPC a subliniat ca ministrul Carmen Dan il are drept consilier personal pe Valentin Riciu , care a lucrat la Brigada Rutiera Bucuresti si care "de foarte multe ori se vedea cu acest invinuit pentru infractiuni", ceea ce este "o problema".Insa, a mai comentat el, ministrul Carmen Dan "nu vrea sa priveasca in profunzime, ci tinteste unde Liviu Dragnea i-a trasat sarcina".Referitor la cei doi sefi din Politie pe care Carmen Dan ii vrea inlaturati, Despescu si Gavris, liderul sindical a mai subliniat ca ei "nu desfasoara alte activitati decat cele pe care Parchetul le traseaza, conform Codului de Procedura Penala", asa ca nu ar exista motive sa fie invinovatiti.Intr-o interventie telefonica in cadrul aceleiasi emisiuni,, a confirmat faptul ca Valentin Riciu, consilierul lui Carmen Dan, "a fost seful agresorului".Pe de alta parte, liderul Sed Lex a mai spus ca seful direct al politistului acuzat de pedofilie trebuia sa faca singur pasul inapoi si "nici nu trebuia sa ii ceara nimeni demisia"."Cum adica, e soferul meu de zece ani, ma uit la fotografie si spun ca nu e el?!", a comentat Vilnei, referindu-se la imaginile cu agresiunea sexuala din lift, care au rulat cateva zile la televizor pana cand agresorul a fost identificat.In ceea ce priveste demiterea lui Bogdan Despescu si fortarea plecarii lui Radu Gavris, Florin Vilnei a precizat ca acestia "nu se fac vinovati de fapte penale". "Si eu spun ca daca vor contesta in instanta, vor castiga", a mai comentat el.Seful Serviciului Omoruri a intrat in vizorul ministrului Carmen Dan dupa ce a avertizat, cu lacrimi in ochi, asupra efectelor devastatoare pe care le vor avea schimbarile sustinute de PSD in Parlament la Codurile penale.