Sindicatul politistilor, dupa ce o agenta s-a rasturnat cu masina: Domnul ministru sa cumpere un lot de sicrie!

Ziare.

com

"Aseara, doi colegi din cadrul unei sectii rurale a IPJ Satu Mare, aflati in misiune la un eveniment sesizat prin 112, s-au rasturnat cuintr-o curba intre localitatile Satu Mare si Micula", prezinta Sindicatul Europol situatia.Sindicalistii sustin ca autospeciala, pe care o numesc "sicriul pe roti", face parte din categoria, aflata intr-o stare avansata de uzura si care nu mai poate fi folosita in misiuni."Ii sugeram domnului ministru, daca tot nu poate achizitiona masini noi, macar sa achizitioneze un lot de sicrie de la pompe funebre", afirma Europol.O politista a fost ranita, joi seara, dupa ce s-a rasturnat cu masina intre Satu Mare si localitatea Micula. In masina Politiei erau doi agenti care au fost solicitati la o interventie printr-un apel la 112. Pe numele politistei, care era la volan, a fost deschis un dosar penal.