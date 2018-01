Singurul profiler al Politiei Romane: Sunt pedofili care au pacalit si cele mai complexe teste

Ziare.

com

Dorian Dumitran a declarat, in cadrul unui interviu oferit cotidianului Adevarul , ca testele psihologice la care sunt supusi angajatii MAI nu au rolul de a le determina acestora orientarea sau deviatiile sexuale, ci aptitudinile care sa le permita sa isi faca meseria.In plus, testele psihologice nu au complexitatea unei evaluari psihiatrice realizate intr-un spital de profil, care dureaza cateva zile si care pot fi la randul lor inexacte, sustine Dumitran."Evaluarile psihologice si cele psihosexuale nu sunt stiinta pura si niciodata nu vor fi. Stiinte pure sunt doua: matematica si fizica, sunt varfurile de lance ale stiintei in general.Daca nici prin RMN si nici prin potentialul evocat la nivel cerebral si nici prin pletismografia peniana (test prin care se masoara gradul de excitatie sexuala a subiectilor prin intermediul unui inel fixat in jurul penisului participantilor, care permitea masurarea variatiilor si a nivelului circumferintei peniene - n.red.) nu s-a reusit stabilirea cu exactitate a masurii in care un individ poate trece la acte de pedofilie concreta, ce pretentii sa ai de la o baterie de teste psihologice?Au fost cazuri in care pedofili incarcerati au reusit sa fenteze pana si pletismograful penian atunci cand li s-a pus in fata un set de imagini cu copii. Cum au reusit asta? In astfel de cazuri, stiinta ridica din umeri", sustine profilerul Politiei Romane.Dorian Dumitran susine ca, inclusiv in cazul in care ar exista indicii cu privire la anumite preferinte sexuale, acestea nu indica neaparat faptul ca persoana respectiva va comite infractiuni."Pot fi detectate indicii. Daca unui individ i se maresc pupilele cand vede imagini pornografice, asta nu inseamna ca el va viola pe cineva in urmatoarele doua ore, dar acelasi individ, la un anumit stimul, intr-o anumita situatie critica de viata poate face lucrul acesta, pentru ca fantezia sexuala bolnava il poate scoate din casa.Dar daca eu vad imagini pornografice si mi se maresc pupilele si-mi creste pulsul si ritmul cardio-respirator nu inseamna ca sunt violator. Inseamna ca doar un stimul a declansat o reactie in mine si vreodata in viata, fereasca Dumnezeu, poate sa apara un eveniment tragaci care sa ma scoata din casa si sa ma puna sa fac rau", mai apreciaza profilerul.Celor care asteapta ca testele psihologice la care sunt supusi politistii sa fie schimbate peste noapte, Dorian Dumitran le spune sa aiba rabdare. Li se pot aduce imbunatatiri, dar nu de azi pe maine."Ca sa scoti un test pe piata iti trebuie ani de zile de testare, retestare si validare prin comisiicare evalueaza independent validitatea acestor teste. Dupa ce sunt testate pe populatia respectiva, iarasi trec prin furcile caudine. Este o munca uneori de-o viata.Sunt teste create uneori in 30-40 de ani de studii si de cercetari sistematice. Unul dintre ele este testul Abel de evaluare a interesului sexual. Studiul a fost realizat pe 4.000 de pedofili. Dupa 15 ani de astfel de studii, acest test a fost scos pe piata, este considerat unul dintre cele mai fidele teste, dar chiar si aici, cercetatorul respectiv Gene Abel chiar si el are dubii in ceea ce priveste exactitatea identificarii trasaturilor pedofile.Testele sunt parte din cele nationale, etalonate, standardizate pe populatia romaneasca de catre cercetatorii psihologi. Cealalta categorie de teste sunt de notorietate in randul nostru si au trecut proba timpului, aceasta trebuie sa se inteleaga. Aceste teste nu le face cineva peste noapte", a mai spus Dorian Dumitran pentru jurnalistii de la Adevarul.