Sofer de microbuz filmat in timp ce folosea doua telefoane la volan: Un pasager l-a "facut vedeta" inainte de producerea unei tragedii

S-a intamplat duminica dimineata, in judetul Iasi. Un pasager indignat de felul in care soferul "invartea" telefoanele la volan, dar si banii primiti de la calatori, a filmat totul si a trimis imaginile redactiei Adevarul "Nimeni nu a reactionat in niciun fel si de obicei daca atragi atentia soferilor in astfel de situatii, devin irascibili si chiar violenti verbal.Nu mi se pare normal sa se intample acest lucru, am mai vazut cazuri similare, dar acum tipul asta a intrecut orice limita, cum poti sa conduci si sa butonezi doua telefoane concomitent?, eventual patronii firmelor de transport sa nu permita asta., cum se intampla din ce in ce mai des pe strazile din patria noastra", a declarat pasagerul pentru sursa citata, sub protectia anonimatului.Dupa declansarea scandalului public s-a aflat ca este vorba despre o cursa a firmei Fya Trans.Conform Realitatea TV, soferul a fost identificat. El si-a inchis telefoanele si si-ar fi cerut scuze, insa compania de transport a decis sa il sanctioneze pentru abatere, iar politistii l-ar putea pune sub acuzare.Cazul vine la scurt timp dupa ce 9 romani si-au pierdut viata din cauza unui sofer care transmitea live pe Facebook in timp ce se afla la volanul unui microbuz, in Ungaria.