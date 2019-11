Un sofer de taxi a fost injunghiat de un client, la Botosani

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, in noaptea de 23/24 noiembrie, un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Botosani aflat in serviciul de patrulare a observat pe strada Petru Rares un autoturism tip taxi care stationa pe partea dreapta, iar dinspre masina se deplasa un barbat.Politistii l-au oprit pe acesta si l-au legitimat, stabilind ca este un barbat de 35 de ani din Botosani."In timp ce legitimau persoana sus mentionata, politistii au auzit strigatul de ajutor al unui alt barbat, care se afla in autoturism. Intrucat victima prezenta taieturi in zona cervicala si sangera, unul dintre politisti i-a acordat acestuia primul ajutor pana la sosirea echipajului medical, reusind sa opreasca sangerarea, iar celalalt a imobilizat persoana suspecta.Victima, in varsta de 42 de ani, a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata la o unitate medicala pentru acordarea ingrijirilor de specialitate", au precizat reprezentantii IPJ Botosani.Barbatul de 35 de ani a fost dus la sediul Politiei Botosani pentru audieri, el fiind retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor.Anchetatorii au precizat ca victima este soferul taxiului, iar agresorul, clientul acestuia.Oamenii legii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care a avut loc acest eveniment.