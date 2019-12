Sofer din Bucuresti, arestat dupa ce a lovit un pieton si a fugit. A fost prins de 6 ori conducand fara permis in 2019

Ziare.

com

Tanarul avea permisul suspendat la acel moment, el fiind prins de sase ori in acest an in timp ce conducea fara permis.Astfel, Judecatoria Sectorului 5 a dispus arestarea preventiva a tanarului, pentru vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului fara incuviintarea politistilor si conducerea unui vehicul avand acest drept suspendat."In fapt, pe parcursul acestui an, barbatul a fost surprins de sase ori conducand pe drumurile publice avand acest drept suspendat. In urma dosarelor penale intocmite pe numele sau, Parchetul a dispus continuarea cercetarilor sub masura controlului judiciar", arata sursa citata.Din cercetarile facute de politisti ai Brigazii Rutiere a reiesit ca, in 9 noiembrie, in jurul orei 13:00, barbatul a condus un autoturism, desi avea suspendat dreptul de a conduce, si ar fi accidentat un pieton care traversa o strada din Sectorul 5, iar ulterior a plecat de la locul accidentului fara incuviintarea politistilor sau a procurorului.In baza probatoriului administrat, barbatul de 22 de ani a fost retinut, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 propunand arestarea sa preventiva, propunere insusita de instanta.