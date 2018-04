Soferul care facea drifturi in parcarea unui complex comercial din Bucuresti a fost retinut: Avea permisul suspendat, iar masina nu era inmatriculata

Ziare.

com

Soferul a fost audiat, in noaptea de vineri spre sambata, la Sectia 2 Politie, la finalul audierilor el fiind retinut. Barbatul a fost prins de politisti in timp ce facea drifturi in parcarea unui complex comercial din Capitala , iar oamenii legii au tras focuri de arma pentru a-l opri."A fost somat verbal sa se opreasca, dar a refuzat si a continuat in aceeasi atitudine, fapt pentru care unul dintre agentii de politie a utilizat armamentul din dotare, tragand, dupa somatie, foc in plan vertical", au anuntat reprezentantii Politiei Capitalei.Nicio persoana nu a fost ranita si nu au fost inregistrate pagube materiale.Politistii au mai stabilit ca soferul avea permisul suspendat, iar autoturismul nu era inmatriculat."La momentul In care Politia l-a somat, mai multi spectatori au incercat sa intervina in favoarea conducatorului auto. Precizam ca in zona complexului comercial se inregistreaza un real fenomen, multi tineri alegand sa execute drifturi in acea zona, fapt pentru care Politia va interveni intotdeauna cu fermitate pentru protejarea tuturor cetatenilor care se afla in acel perimetru si sunt expusi unui real pericol de a fi raniti ", au mai precizat reprezentantii POlitiei Capitalei.