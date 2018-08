Soferul masinii cu mesaj antiPSD asteapta rezultatul anchetei pentru a vedea daca-si recupereaza permisul

Ancheta Politiei

Politistii au facut o propunere la finalul anchetei, care urmeaza sa fie inaintata procurorului. Daca dosarul va fi clasat, Razvan Stefanescu va primi permisul imediat. In cazul in care procurorul va cere administrarea unor noi probe, atunci ancheta s-ar prelungi, iar barbatul ar trebui sa mai astepte.Pentru ca Suedia a anuntat ca placutele de inmatriculare sunt anulate, suedezii trebuie sa-i informeze pe politistii din Bucuresti ce vor sa faca cu ele, sa fie trimise, pentru a fi distruse, in tara scandinava, sau sa fie distruse in Romania.Razvan Stefanescu a fost audiat in calitate de martor, miercuri seara, de politisti. Dosarul este deschis pentru infractiunea de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat - care nu are drept de circulatie in Romania". Ancheta este deschisa "in rem", adica vizeaza fapta, nu o persoana.La iesirea din sediul Politiei, el a glumit cand a fost intrebat ce va face daca nu-si recupereaza documentul: "ma angajez in Politie.""Daca m-ar fi anuntat din prima zi: nu ai voie cu ele, le-as fi schimbat. Atata timp cat nu au spus nimic...", a declarat Stefanescu la iesirea de la audieri."Dansul nu are nicio vinovatie, era in drept sa foloseasca numerele de inmatriculare respective, asa cum au declarat si autoritatile (suedeze- n.red.) ", a subliniat avocata acestuia, Ioana Mates.Aceasta a explicat pentruca clientul sau a fost audiat in calitate de martor, iar Stefanescu a dat detalii despre numerele de inmatriculare, de la achizitionarea acestora, pana in prezent: "Nu i s-a schimbat calitatea de martor. Ceea ce ar inseanna ca nu sunt indicii suficiente cu privire la o posibila fapta sau la vinovatia clientului meu".Avocata a explicat ca Razvan Stefanescu a depus mai multe acte in circumstantiere, in favoarea sa, din care rezulta ca lucreaza ca sofer profesionist in Suedia si ca are nevoie de permisul de conducere.Acum urmeaza ca politistii sa finalizeze ancheta si sa faca propunerea catre procurorul desemnat sa supravegheze ancheta. Procurorul poate dispune clasarea sau administrarea de noi probe."Suntem convinsi ca solutia care va fi formulata o sa fie una de clasare a cauzei, neexistand nicio vinovatie a clientului meu", a punctat Mates.Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca are incredere ca ancheta Politiei va lamuri cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale."Am toata increderea ca seful Politiei Romane, care in acest moment deruleaza o serie de verificari, va face lumina in aceasta situatie controversata", a declarat Carmen Dan, la sediul MAI.Brigada Rutiera a Capitalei a retinut, luni, numerele de inmatriculare cu mesaj antiPSD, dupa ce au oprit in trafic autoturismul inmatriculat in Suedia. De asemenea, a fost retinut pemisul de conducere al soferului, acesta declarand ca a inmatriculat masina in luna aprilie si ca se afla in concediu in Romania, fiind in drum spre litoral.Politia Rutiera a deschis dosar penal in acest caz si sustine ca masina cu numarul de inmatriculare "M..EPSD" nu are drept de circulatie in Romania, invocand o informare transmisa de Biroul Interpol Stockholm, in timp ce Ambasada Suediei la Bucuresti a precizat ca autoturismul are drept de circulatie in Uniunea Europeana, dar ca posesorul trebuie sa detina documentele oficiale pentru ambele seturi de numere - personalizate si oficiale.Ulterior, purtatorul de cuvant al Agentiei de Transport din Suedia, Eva Isaksen, a declarat ca placutele personalizate ii vor fi retrase soferului roman.I.S.