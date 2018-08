Soferul masinii cu mesaj antiPSD cere solutionarea rapida a anchetei. Trebuie sa se intoarca la munca in Suedia, iar copilul sa inceapa scoala

Audiat ca martor

Barbatul are nevoie de act inapoi pana pe 11 august, cand pleaca din Romania, deoarece este sofer profesionist in Suedia."Am depus contractul de munca din care reiese ca Razvan Stefanescu este sofer profesionist. De asemenea, copilul clientului meu trebuie sa fie pe 14 august in Suedia, deoarece incep cursurile scolare. Niciuna din probe nu indica, nu exista nicio culpa a clientului", a declarat avocata Ioana Mates, pentruLa randul sau, Razvan Stefanescu a spus ca doreste ca dosarul sa fie clasat. "Eu asta imi doresc (clasarea dosarului - n.red.), dar nu stiu ce sa spun. De la inceput mi-am dorit sa-mi iau permisul inapoi. Nu m-am mai intalnit cu o situatie de genul acesta, nu am mai fost niciodata la politie. Chiar nu-mi dau seama ce se va intampla", a spus, pentru Mediafax , Razvan Stefanescu.Cazul este in prezent la Politia Rutiera. Politistii urmeaza sa faca o propunere la finalul anchetei, care urmeaza sa fie inaintata procurorului. Daca dosarul va fi clasat, Razvan Stefanescu va primi permisul imediat.In cazul in care procurorul va cere administrarea unor noi probe, atunci ancheta s-ar putea prelungi, iar barbatul ar trebui sa mai astepte.Razvan Stefanescu a fost audiat in calitate de martor, miercuri seara, de politisti. Dosarul este deschis pentru infractiunea de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat - care nu are drept de circulatie in Romania". Ancheta este deschisa "in rem", adica vizeaza fapta, nu o persoana.In acest caz, seful Politiei Romane a declarat ca soferul cu numere antiPSD a intrat legal in tara. Totusi, gestul lui e imoral, a considerat chestorul Ioan Buda."El s-a prezentat la intrarea in tara. La intrarea in tara a intrat legal, din punct de vedere al placutelor de inmatriculare. Din punctul meu de vedere ilegal, imoral, pentru ca avea acea sintagma pe placutele de matriculare, vulgara. Poseda documente de calatorie, poseda documentele pentru mijlocul de transport si a intrat in tara legal.Dupa intrarea in tara, la doua, trei zile, in spatiul public a ajuns aceasta problema: ca exista un autoturism care circula in Romania cu placute de inmatriculare cu acea sintagma murdara. Noi am luat masuri de a-l identifica si am discutat pe canalele noastre de comunicare politieneasca.Am primit un raspuns de la autoritatile suedeze prin care ne informeaza ca placutele de inmatriculare nu sunt valabile decat pe teritoriul statului suedez", a declarat Buda.Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca are incredere ca ancheta Politiei va lamuri cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale."Am toata increderea ca seful Politiei Romane, care in acest moment deruleaza o serie de verificari, va face lumina in aceasta situatie controversata", a declarat Carmen Dan, la sediul MAI.Brigada Rutiera a Capitalei a retinut, luni, numerele de inmatriculare cu mesaj antiPSD, dupa ce au oprit in trafic autoturismul inmatriculat in Suedia. De asemenea, a fost retinut pemisul de conducere al soferului, acesta declarand ca a inmatriculat masina in luna aprilie si ca se afla in concediu in Romania, fiind in drum spre litoral.Politia Rutiera a deschis dosar penal in acest caz si sustine ca masina cu numarul de inmatriculare "M..EPSD" nu are drept de circulatie in Romania, invocand o informare transmisa de Biroul Interpol Stockholm, in timp ce Ambasada Suediei la Bucuresti a precizat ca autoturismul are drept de circulatie in Uniunea Europeana, dar ca posesorul trebuie sa detina documentele oficiale pentru ambele seturi de numere - personalizate si oficiale.Ulterior, purtatorul de cuvant al Agentiei de Transport din Suedia, Eva Isaksen, a declarat ca placutele personalizate ii vor fi retrase soferului roman."In acest caz specific, cand ne-a fost adus in atentie ca numarul de inmatriculare este ofensator, am decis anularea acestuia. Decizia a fost luata pe 25 iulie, iar numarul de inmatriculare isi inceteaza valabilitatea din 1 august", precizeaza Agentia suedeza a Transporturilor, intr-un raspuns pentru Mediafax.I.S.