"Soferul masinii cu numere antiPSD face plangere penala in cazul fiului sau: Nu am omorat pe nimeni, ma puteau lasa o ora sa-l las undeva"

"Doamna politista m-a intrebat daca vreau sa duc copilul undeva. Am spus ca nu am unde sa-l las, i-am spus ca vreau sa-l duc undeva si ma intorceam. Trebuia sa ma duc la cineva de incredere sa stea cu el. Ieri, el era traumatizat. Copilul ma tot intreba:. Copilul stie de numerele de inmatriculare, dar el foloseste termenul. Pentru copil voi face o plangere penala. Nu am omorat pe nimeni, ma puteau lasa o ora sa-l las undeva. Voi face o plangere penala", a declarat Razvan Stefanescu marti dimineata.Barbatul a spus ca nu a primit prea multe explicatii pentru retinerea numarului de inmatriculare: "Mi-au spus ca sunt numere inactive"."Daca cei din Suedia au spus ca placutele nu sunt ok, nu voi continua. Vreau sa-mi recuperez permisul, placutele pot sa le opreasca ei. Nu-mi pare rau ca am folosit aceste placute, eu nu am facut nimic ilegal. Eu am considerat ca sunt ok, dupa ce am consultat DEX-ul. Asa au spus si cei din Suedia, cei din Romania au reconsiderat asta dupa trei saptamani", a adaugat Razvan Stefanescu.Razvan Stefanescu a spus la intrarea in sediul Politiei Rutiere ca ar fi schimbat placutele de inmatriculare daca politistii care l-au oprit anterior ar fi dispus acest lucru, intrucat are la el si numerele oficiale ale masinii.Soferul a declarat presei ca doreste sa-si clarifice situatia, prioritatea fiind recuperarea permisului de conducere. "Sper sa se rezolve. Sunt sofer, e meseria mea", a spus Razvan Stefanescu.Avocata lui Razvan Stefanescu a declarat pentruca vrea sa faca o sesizare privind modul in care politistii s-au comportat in cazul copilului clientului sau."Copilul are 8 ani. Atunci cand tatal sau a fost ridicat din trafic, era in masina. El a fost dus in masina de politie, pe bancheta din spate. Clientul meu le-a spus sa-l lase sa duca copilul acasa si sa revina la sectie, dar politistii au refuzat", a declarat avocata.Potrivit aparatoarei lui Razvan Stefanescu, copilul ar fi fost tinut timp de trei ore in camera in care acesta a fost audiat."Clientul meu nu are cunostinta de temeiul legal al retinerii permisului, daca este vorba de contraventie sau de un dosar penal", a declarat avocatul.Razvan Stefanescu a mai precizat astazi ca ar fi schimbat placutele de inmatriculare de la intrarea in tara, daca politistii care l-au oprit pana acum in trafic i-ar fi atras atentia ca folosirea lor este ilegala si daca ar fi dispus schimbarea lor."Daca le-as fi schimbat de capul meu, as fi facut o ilegalitate", a mai spus Razvan Stefanescu, care a precizat ca are asupra sa si numerele de inmatriculare oficiale ale autoturismului.Brigada Rutiera a Capitalei a retinut, luni, numerele de inmatriculare cu mesaj antiPSD, dupa ce au oprit in trafic autoturismul inmatriculat in Suedia. De asemenea, a fost retinut pemisul de conducere al soferului, acesta declarand ca a inmatriculat masina in luna aprilie si ca se afla in concediu in Romania, fiind in drum spre litoral. Politia Rutiera a deschis dosar penal in acest caz si sustine ca masina cu numarul de inmatriculare "M..EPSD" nu are drept de circulatie in Romania, invocand o informare transmisa de Biroul Interpol Stockholm, in timp ce Ambasada Suediei la Bucuresti a precizat ca autoturismul are drept de circulatie in Uniunea Europeana, dar ca posesorul trebuie sa detina documentele oficiale pentru ambele seturi de numere - personalizate si oficiale.Ulterior, purtatorul de cuvant al Agentiei de Transport din Suedia, Eva Isaksen, a declarat ca placutele personalizate ii vor fi retrase soferului roman