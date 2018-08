Soferul masinii cu numere antiPSD solicita procurorilor sa-i restituie permisul. MAE trebuie sa explice daca Conventia de la Viena se aplica in Romania

Despre ce este vorba

Ridicat din trafic

Ziare.

com

Pe de alta parte, avocatul acestuia va trimite o solicitare la MAE, pentru a se stabili daca pe teritoriul Romaniei se aplica modificarile aduse in 2016 Conventiei de la Viena.Avocata Ioana Mates, care-l reprezinta pe Razvan Stefanescu, a explicat ca in acest moment este deschisa o ancheta penala, dar ca oficial nu se stie care este obiectul acesteia."Stim doar temeiul faptic, nu si temeiul legal. Ca ar fi circulat cu numere de inmatriculare inactive", a explicat Mates pentru. Potrivit avocatei, politistii nu au comunicat procedural nimic in acest caz, in ceea ce priveste retinerea permisului si a placutelor de inmatriculare.Ioana Mates a aratat ca urmeaza sa faca o solicitare la Minsiterul Afacerilor Externe, la directia de specialitate pentru a clarifica daca pe teritoriul Romaniei se aplica Conventia de la Viena, cu modificarile facute in 2016 la solicitarea Belgiei."Vrem sa stabilim oficial daca modificarile au fost amendate de Romania sau daca Romania si-a exprimat vreo obiectie la aceste modificari. Vrem sa stim daca aceasta Conventie se aplica pe teritoriul Romaniei", a declarat Mates.Conventia de la Viena din 1968 precizeaza ca numerele de inmatriculare ale autoturismelor trebuie sa fie formate fie din cifre, fie din cifre si litere. Asa ca politistii sustin ca in Romania nu se permite folosirea unor numere formate doar din litere, cum ar fi M**E PSD.Numai ca aceasta conventie a fost modificata in 2016, la solicitarea Belgiei, iar acum permite ca numerele de inmatriculare sa poata fi formate doar din litere. In acest moment, forma Conventiei de la Viena care apare pe site-ul ONU cuprinde amendamentul acceptat in 2016.Brigada Rutiera a Capitalei a retinut, luni, numerele de inmatriculare cu mesaj antiPSD, dupa ce au oprit in trafic autoturismul inmatriculat in Suedia. De asemenea, a fost retinut pemisul de conducere al soferului, acesta declarand ca a inmatriculat masina in luna aprilie si ca se afla in concediu in Romania, fiind in drum spre litoral.Politia Rutiera a deschis dosar penal in acest caz si sustine ca masina cu numarul de inmatriculare "M..EPSD" nu are drept de circulatie in Romania, invocand o informare transmisa de Biroul Interpol Stockholm, in timp ce Ambasada Suediei la Bucuresti a precizat ca autoturismul are drept de circulatie in Uniunea Europeana, dar ca posesorul trebuie sa detina documentele oficiale pentru ambele seturi de numere - personalizate si oficiale.Ulterior, purtatorul de cuvant al Agentiei de Transport din Suedia, Eva Isaksen, a declarat ca placutele personalizate ii vor fi retrase soferului roman.