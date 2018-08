Soferul masinii cu placute antiPSD pleaca la Untold: Apoi vad daca ii dau in judecata

Cronologia cazului

Numarul de inmatriculare era valabil pana pe 1 august!

"Mi se pare un lucru corect pentru ca de la bun inceput m-am simtit nevinovat, nu am facut nicio infractiune sau contraventie", a declarat Stefanescu, adaugand ca a aflat de la prieteni, care i-au spus sa intre pe Facebook.Intrebat daca va da Politia Romana in judecata, barbatul a spus ca inca nu s-a hotarat."Momentan vreau sa plec doua, trei zile. Am un prieten la Cluj si m-a invitat doua, trei zile la Untold. Si astept de la procurori solutia", a adaugat el, precizand ca nu se asteapta sa mai aiba alte probleme, decat daca va incalca regulile de circulatie.Despre ultimele saptamani, Razvan Stefanescu spune doar ca Politia Romana i-a stricat concediul.Intrebat daca simte ca a fost un ordin politic, el a raspuns: "Posibil. Daca au facut-o de sus, sa spuna".Jurnalistii au insistat si au vrut sa afle de la Razvan Stefanescu daca va veni cu un nou mesaj obscen cand va reveni in Romania. "Cu PSD nu cred ca mai accepta sa mai imi dea", a spus el. "Deci PSD e partea obscena din mesajul dvs?", a punctat un reporter, amuzandu-i pe cei prezenti.Razvan Stefanescu a intrat cu masina in Romania. Timp de zece zile, barbatul a fost oprit in trafic de patru ori de Politie, in judetele Olt, Hunedoara si Dolj.Agentia suedeza a Transporturilor a luat decizia de anulare a numerelor de inmatriculare, la solicitarea autoritatilor statului roman. Numarul de inmatriculare urma sa isi inceteze valabilitatea pe 1 august.Razvan Stefanescu este oprit de politistii din Capitala si adus la audieri. Motivul oficial: romanul nu avea dreptul sa circule cu acele numerele preferentiale, obtinute in Suedia, pe teritoriul Romaniei.Este data la care in mod oficial politistii au ridicat placutele de inmatriculare, potrivit comunicatului de presa.Razvan Stefanescu a fost audiatin dosar.Politistii propun clasarea dosarului si-l trimit la procuror.