Speculanti prinsi de Politie: Voiau sa vanda lichid de parbriz ca fiind dezinfectant

"Au fost descoperite mai multe pet-uri avand aplicate etichete cu inscriptia '', despre care exista suspiciunea ca nu reprezinta in realitate un produs sanitar, neavand miros specific.De la locatiile vizate au fost ridicate bunuri ce par a fi falsificate sau substituite, precum si produse folosite la prepararea acestora, respectiv 40 de sticle a cate 500 ml etichetate, 13 sticle a cate 500 ml neetichetate si 244 de pet-uri a cate 5 litri cu eticheta specifica solutiei de parbriz", informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).Trei persoane au fost conduse la sediul politiei pentru audieri.In aceasta perioada, Politia Romana a intensificat activitatile de prevenire, descoperire si de combatere a ilegalitatilor economice specifice. O actiune de amploare au desfasurat politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Prahova, Arges si Ilfov, in ultimele doua zile, pe linia comercializarii dezinfectantilor medicali, arata sursa citata.Au fost inregistrate trei dosare penale in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si de falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse.Astfel, in cooperare cu politisti de combatere a criminalitatii organizate din cadrul BCCO Bucuresti, Ploiesti si Pitesti, s-a actionat pentru identificarea si stabilirea legalitatii operatiunilor de comercializare desfasurate de mai multe persoane fizice si juridice din Bucuresti si judetele Prahova, Arges si Ilfov."In urma actiunilor desfasurate de politistii din Prahova, Arges, Ilfov, au fost indisponibilizate 2.892 de recipiente alcool sanitar (a cate 500 ml) despre care exista suspiciunea ca nu reprezinta in realitate un produs sanitar, intrucat datele mentionate pe eticheta nu corespund realitatii.Totodata, produsul nu are un miros specific spirtului medicinal sau unui alcool sanitar, ci emana un miros puternic asemanator diluantului, existand astfel riscul de a pune in pericol sanatatea consumatorilor", precizeaza IGPR.De asemenea, au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale pentru incalcarea prevederilor Legii 12/1990 si OUG 28/1999, in valoare totala de 15.000 de lei.