Spune-mi cu cine te certi ca sa-ti spun cine esti

Ar fi de ras daca n-ar fi de plans

Caderea Romaniei in dictatura pura si dura

#rezist

Cu un abuz nu se face primavara in Romania.E nevoie, pare-se, de multe si cat mai rasunatoare, pentru ca potentatii regimului dragniot sa se simta bine. Asa se face ca, pana la urma, au reactionat ca taurul la carpa rosie a unei placute de inmatriculare suedeze preferentiale, care starnise ilaritate si incantase aproape o tara intreaga, indemnand, de la Craiova la Bucuresti, ca si din capitala in Teleorman si retur, spre ralierea la inexprimabilul "M..E PSD".Rabdarea, oricum putina, a unor autoritati dambovitene mai luate peste picior decat orice alt executiv romanesc din istorie, de la generatorii bancurilor politice impotriva regimului comunist incoace, s-a epuizat rapid.Luni retelele de socializare anuntau, alarmate, ca Politia Rutiera ar fi confirmat stirea retinerii permisului si deschiderii unui dosar penal detinatorului faimosului Audi cu numarul de inmatriculare suedez "M..E PSD", chipurile, pentru "stabilirea situatiei juridice". A cui? A "regimului de inmatriculare si circulatie".Nu e, evident, singura sicana la care pare sa fi fost supus romanul din Suedia. Nu va fi, probabil, nici ultima. I s-au mai facut si la Craiova, in fieful fostei PRM-iste si actualei PSD-iste din Guvern, Olguta Vasilescu, unde se descoperise insa, aparent, intr-un tarziu, ca omul nu incalcase nicio norma, regula sau lege.Ceea ce nu i-a impiedicat pe politistii bucuresteni ai lui Carmen Dan sa-si dovedeasca si ei loialitatea fata de seful infractor oficial al PSD si conducatorul neoficial al tarii si al genialei marionete, carmind ireprosabil si infailibil, spre hazul multora, Guvernul Romaniei.Ca Politia n-a rezistat ispitei de a-si manifesta plenar fidelitatea fata de partidul tartorului teleormanean al cleptocratiei, partid luat peste picior nu doar de placuta de inmatriculare, ci de o tara intreaga, de la vladica pana la opinca, ar fi de ras daca n-ar fi de plans.Caci Politia ar fi trebuit sa fie si sa faca invers. Ar fi trebuit sa fie apolitica. Ar fi trebuit sa-i apere pe romani de penali si infractori. Nu sa preia sarcini represive. Nu sa-si asume, vai, misiunea sicanarii unui roman care, fara indoiala curajos, bine face ca protesteaza pasnic, asa cum poate, prin intermediul unei placute de inmatriculare glumete, dar cu previzibila insusire de a-i face mari necazuri intr-o tara ce-si demonteaza cu pas grabit democratia.Ce inseamna oare pricina cautata acestui om venit din Suedia? Spune-mi cu cine te certi ca sa-ti spun cine esti. Daca Politia tacea, filosoafa ramanea.Oprimarea lui nu e insa doar o simpla constrangere banala. Nu e doar o manifestare de grava deturnare politica a Ministerului de Interne si un gest ostil fata de Stockholm , a carui ambasada a precizat clar ca placuta de inmatriculare impricinata e legal a.Si nu e doar un gest de o ostilitate indiscutabila fata de romanii emigrati, care se pregatesc sa-si manifeste protestul fata de lichidarea statului de drept romanesc la 10 august.E, daca toate acestea se confirma, chiar mai mult si mai grav.Fiindca se adeveresc, o data in plus, temeri intemeiate, exprimate demult. Si-anume, ca abuzuri majore precum OUG 13, sau altele doar aparent minore, ca amenzile ilegale aplicate unor protestatarisau brutalitatile Jandarmeriei impotriva acelorasi manifestanti pasnici jaloneaza un drum fara de intoarcere.Impreuna cu scandaloasa excludere din magistratura a unei judecatoare nevinovate, precum Camelia Bogdan, ori demiterea, nu mai putin revoltatoare, a sefei DNA, Kovesi, aceste samavolnicii accelereaza caderea Romaniei dintr-o democratie fie si defecta, in dictatura pura si dura.E drumul care, sub Liviu Dragnea si PSD, precum si cu regretabila complicitate a ALDE si a UDMR, Romania e intoarsa in ritm alert spre statul politienesc."Paralel", in masura in care detine organe represive care amendeaza, aresteaza, sicaneaza si bat in paralel, acest stat se doteaza cu institutii de forta, prin definitie silnice si represive, ce nu-si mai pot reprima instinctul de a controla tot si orice, de a comite abuzuri strigatoare la cer si de a le ingropa oamenilor libertatile cetatenesti.Vor accepta romanii oare sa se vada nu doar expusi bataii de joc ajunse la apogeu sub grotescul Cabinet Dancila, ci si cu drepturile civice ucise?