Starea de sanatate a cainelui mutilat de o petarda aruncata de copii se imbunateste (Video)

Niste copii sunt suspectii principali in cazul cainelui care caruia i-a explodat o petarda in gura, la Satu Mare, anchetatorii luand in calcul doua variante: cea in care animalului i-a fost bagata intentionat petarda in gura si cea in care el s-a apropiat de petarda crezand ca este mancare."Lia va transmite pupici tuturor. Este bine, mananca, bea apa... speram sa se termine totul cu bine...," scrie asociatia FreeLife pe Facebook. Mesajul insoteste o inregistrare cu catelusa.Reprezentantii Asociatiei FreeLife au scris, pe pagina de Facebook, ca Lia a fost salvata de veterinari si se afla sub tratament. Ei ofera si recompensa pentru cei care vor oferi informatii cu privire la cei care au mutilat animalul.