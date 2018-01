Sute de politisti il cauta pe barbatul care a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti

Ziare.

Politistii au asupra lor fotografia barbatului si le solicita informatii bucurestenilor din diferite zone.Politia Romana anunta, pe pagina oficiala de Facebook , ca aproximativ 300 de politisti ai Politiei Capitalei desfasoara, sambata, activitati de cautare a persoanei banuite de agresiunea sexuala comisa vineri in liftul unui bloc din cartirul Drumul Taberei.Politistii au asupra lor fotografia agresorului si le solicita informatii bucurestenilor din diferite zone."Multumim tuturor cetatenilor pentru informatiile transmise si va asiguram ca acestea sunt verificate de colegii nostri", este mesajul transis de Politia Romana.Politistii ii roaga pe toti cei care-l recunosc pe barbat sau detin informatii despre acesta sa contacteze Politia Capitalei.Intre timp, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.Politistii au gasit si alte camere de supraveghere care l-au surprins pe barbat, iar in prezent sunt vizionate imaginile si sunt desfasurate mai multe activitati de cercetare si criminalistice.Doi copii, de cinci si nou ani, au fost agresati sexual, vineri, in liftul unui bloc din Capitala, incidentul fiind surprins de camerele de supraveghere din lift.Cand au scapat, copiii au povestit parintilor ce au patit, iar acestia au depus o plangere la Sectia 22 din Capitala.Barbatut suspectat de comiterea faptei este cautat de mai bine de 24 de ore.