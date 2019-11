Talharie la Caracal: Suspectul a fost retinut, dar a fugit chiar din sediul Politiei

Ziare.

Politistii au fost sesizati duminica, in jurul orei 7:30, despre faptul ca intr-o sala de jocuri de noroc din Caracal ar fi avut loc o talharie."Din primele cercetari se pare ca un tanar, de 22 de ani, din municipiul Caracal, in timp ce se afla intr-o sala de jocuri de noroc, ar fi amenintat casiera localului respectiv, solicitandu-i banii din seif", au precizat reprezentantii IPJ Olt.Suspectul a fost identificat si dus la sediul Politiei Caracal pentru audieri, oamenii legii urmand sa stabileasca suma care a fost furata de catre barbat.In jurul pranzului, reprezentantii IPJ Olt au anuntat ca barbatul banuit de talharie a fugit din sediul Politiei."Forte sporite din cadrul IPJ Olt sunt angrenate in activitati de cautare", au precizat reprezentantii Politiei.Totodata, conducerea IPJ Olt a dispus verificari interne cu privire la modul de actiune a politistilor responsabili de acest caz.