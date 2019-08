Tanar german cu un cutit de 28 de centimetri, imobilizat de un politist in timpul liber, la Craiova

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Dolj, marti, politistii Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizati de un agent de paza despre faptul ca in incinta unui centru comercial din Craiova se afla un barbat, imbracat pana la bust, existand posibilitatea ca acesta sa aiba la el un cutit.Pana la sosirea unui echipaj la fata locului, barbatul respectiv a fost deja imobilizat de un politist aflat in timpul liber.In urma controlului corporal facut de politisti, asupra barbatului respectiv a fost gasit un cutit cu lungimea de 28 de centimetri.Oamenii legii au stabilit, dupa verificari, caIn cauza, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase.