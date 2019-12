Tanar suspectat ca a talharit o femeie din Bucuresti, arestat

Ziare.

"La data de 15.12, in jurul orei 01:30, politisti din cadrul Sectiei 8 Politie au prins la scurt timp de la comiterea faptei, un barbat de 22 de ani, care ar fi lovit cu pumnul o femeie si i-a smuls din mana geanta, in care se aflau mai multe documente personale si un telefon mobil. Prejudiciul a fost recuperat si predat persoanei vatamate", a transmis, duminica, Politia Capitalei.Sursa citata precizeaza ca, in baza probatoriului, tanarul a fost retinut, procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 formuland propunerea de arestare preventiva."Instanta a dispus aceasta masura, cercetarile fiind continuate de catre Sectia 8 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata", a mai transmis Politia Capitalei.