Tanara data disparuta si cautata de Politie, pe Facebook: Voiam sa fac like-uri si urmaritori

Potrivit Politiei Sibiu, fata de 18 ani a plecat vineri din locuinta sa din Talmaciu si nu s-a mai intors. Familia a dat-o disparuta, iar politistii au inceput cautarile si au cerut si sprijinul populatiei, dupa ce i-au facut publice semnalmentele si fotografia.Astfel, fata are 1,65 metri inaltime, aproximativ 60 de kilograme, constitutie atletica, par negru, lung si ochii caprui. "Persoanele care pot oferi detalii despre aceasta tanara sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgenta 112 sau cea mai apropiata unitate de politie", au anuntat reprezentantii IPJ Sibiu.Oamenii legii au urmarit si activitatea tinerei pe retelele de socializare, unde ea a continuat sa scrie in tot acest timp. "Daca tot sunt disparuta...", un comentariu la o fotografie cu inimoare, sau "Voiam sa fac like-uri si urmaritori", apare scris pe contul sau de Facebook.Zeci de persoane au reactionat la postarea ei. Unii dintre internauti s-au amuzat, altii au certat-o. "Anunta si tu cand mai pleci... Nu se face asa... Anunta.... Esti majora, da e important sa anunti unde mergi... Parintii tai oricat de stricti ar fi trebuie anuntati", a scris o alta prietena virtuala a fetei.Politistii au incercat sa discute cu tanara, dar n-au avut succes. Acum continua sa o caute pentru a stabili cu exactitate daca ea a plecat de acasa de bunavoie sau daca e in pericol."Politistii sunt la curent cu absolut toata activitatea ei de pe retelele de socializare, dar ramane in atentia noastra pentru ca trebuie sa lamurim cu exactitate circumstantele si imprejurarile in care a plecat si daca vrea sau nu sa revina la domiciliu", a declarat Luciana Lazar, purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu.