Timis: Doua fete de 12 ani au predat Politiei un portofel cu mii de euro pe care l-au gasit in parc

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Timis, doua fete de 12 ani au devenit mici eroine, dupa ce au dus la politie un portofel pierdut."O femeie si-a recuperat actele, 2.850 euro si aproximativ 500 de lei cu ajutorul a doi copii de 12 ani. Doua fetite de 12 ani, eleve in clasa a VI-a, au gasit un portofel pe o banca dintr-un parc, pe strada Republicii din orasul Jimbolia, in apropierea magazinului de inghetata. Insotite de mama uneia dintre ele, fetele au mers la politie si au predat obiectul care, apoi, s-a intors la proprietarul sau", au transmis reprezentantii IPJ Timis.IPJ Timis le-a recompensat pe cele doua fetite cu o diploma de merit si un ghiozdan echipat in vederea inceperii noului an scolar.