Timisoara: Noua politisti care au intrat in blocul groazei au ajuns de urgenta la spital

Politistii au acuzat stari de greata si varsaturi."Miercuri, in intervalul orar 14:00 - 20:00, un numar de noua politisti de la Investigatii Criminale au ajuns la Spitalul Judetean si li s-au facut analize preventiv. Unii dintre ei au primit tratament medicamentos pentru ca analizele erau proaste. Totusi, au fost lasati sa plece acasa.Toti au pus starea de sanatate pe seama oboselii si a stresului de la fata locului", a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean, citand surse din Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis, noteaza Agerpres.Amintim ca o echipa din cadrul Ministerului Apararii Nationale merge, joi, la Timisoara , pentru a face verificari suplimentare cu echipamente specializate in blocurile de garsoniere unde s-a facut dezinsectie si deratizare cu substanta toxica Delicia - Gastoxin. Specialistii MApN vor efectua verificari suplimentare cu echipamente specializate in locatiile in care s-a identificat prezenta substantei toxice.Miercuri, inspectorii Inspectiei Sanitare de Stat au luat probe din imobilele unde a fost folosit insecticidul. De asemenea, marti seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis a anuntat ca, in urma masuratorilor facute la imobil, se va permite accesul oamenilor in locuinte, deoarece nu au mai fost identificate substante toxice. Insa dupa numai cateva ore, locatarii au fost din nou evacuati, dupa ce Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a razgandit.