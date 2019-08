Toate accidentele fara victime din Capitala vor fi solutionate de Politie in acelasi sediu

Ziare.

"Incepand cu data de 01.09.2019, Biroul Accidente Usoare Sectoarele 1 si 6, cu sediul in Mun. Bucuresti, Calea Grivitei nr. 208 - 210, Sector 1, se va muta in sediul din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 311, sector 3 (incinta Auto Cobalcescu) ", a transmis Brigada Rutiera.Sursa citata a precizat ca tot in cadrul acestui sediu isi desfasoara activitatea si Biroul Accidente Usoare Sectoarele 2, 3, 4 si 5.Astfel, in acelasi loc vor fi solutionate accidentele de circulatie in urma carora au rezultat numai pagube materiale, produse in toate sectoarele Capitalei.