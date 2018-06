Trafic oprit de un politist pentru niste boboci de rata

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al ISJ Bihor, Alina Dinu, a declarat ca traficul nu era aglomerat, iar ratustele au ajuns in siguranta pe raul Crisul Repede."Colegul nostru, Dorin Mihaies, subinspector de politie la Biroul Rutier al Politiei Oradea, a oprit, marti, traficul rutier pe Calea Clujului din Oradea pentru a permite traversarea strazii de catre o familie de ratuste, cu zece boboci, care se indrepta spre raul Crisul Repede. Traficul nu era aglomerat, iar ratustele au ajuns in siguranta", a spus Dinu.Politistul are 34 de ani si lucreaza in cadrul IPJ Bihor din 2006.Si anul trecut, in mai, tot la Oradea, un politist a oprit masinile pentru a permite unei rate si puilor ei sa treaca strada.