Trei agenti de la Politia Autostrazi au fost arestati pentru luare de mita

Ziare.

com

Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita, instanta a admis propunerea de arestare preventiva pentru cei trei agenti de politie , acuzati ca ar fi comis intre 12 si 24 de infractiuni de luare de mita.Joi, ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie au facut cinci perchezitii domiciliare in judetele Ialomita si Constanta si au pus in executare cinci mandate de aducere, emise pe numele a cinci agenti de politie in cadrul IGPR - Brigada Autostrazi si Misiuni Speciale, cercetati pentru luare de mita, abuz in serviciu si fals material in inscrisuri oficiale.Potrivit DGA, in perioada iulie-august 2017, pe autostrada A2, cei cinci politisti au cerut si primit bani sau bunuri de la soferi pentru a nu le da amenda , existand mai multe situatii in care politistii au constatat abateri, dar nu au aplicat sanctiuni contraventionale."Din probatoriul administrat a rezultat ca doi agenti de politie au intocmit si semnat in fals, in locul contravenientului, un proces -verbal de contraventie", a spune DGA.Trei dintre cei cinci agenti au fost retinuti joi pentru 24 de ore, in timp ce al patrulea a fost plasat sub control judiciar, iar altul va fi cercetat in libertate.