Trei femei, prinse in flagrant dupa ce au incercat sa ii ia 6.500 de euro unui batran prin metoda "Accidentul"

Potrivit Politiei Capitalei, in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 2.30, politisti de la Sectia 25 au fost sesizati prin 112 de catre o femeie despre faptul ca vecinul sau, care are probleme cu auzul, poarta o discutie telefonica cu persoane necunoscute si crede ca urmeaza a fi inselat, subiectul discutiei fiind un presupus accident rutier in care ar fi fost implicata o ruda a acestuia.Politistii au ajuns rapid la locul indicat, cand batranul inca purta discutia telefonica, iar oamenii legii, cu sprijinul vecinei care a apelat 112, i-au indicat sa continue convorbirea si sa dea curs celor solicitate.Ulterior, barbatul le-a spus politistilor ca a fost sunat de persoane care s-au recomandat a fi ginerele sau si un medic si care i-au spus ca a avut loc un accident rutier si ca au nevoie urgenta de suma de 6.500 de euro, pentru o interventie medicala, stabilind ca suma sa fie ridicata de la domiciliul sau.La scurt timp, in zona au ajuns trei femei, iar una dintre ele a luat legatura cu victima, careCercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune