Trei pakistanezi care voiau sa ajunga in Germania au fost gasiti la Calafat intr-un camion cu pepeni

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa, cei trei pakistanezi ar fi declarat ca voiau sa ajunga la rudele din Germania, in timp ce soferul camionului, un polonez in varsta de 50 de ani, a spus ca nu stia ca cei trei se aflau in camion.La actiune au paricipat si politistii bulgari, iar cetatenii pakistanezi si soferul camionului au fost retinuti de Politia de Frontiera din Bulgaria pentru cercetari.