Trei suspecti retinuti dupa perchezitiile din Bucuresti si Arad la o grupare de trafic de migranti

"Urmare a activitatilor desfasurate in cursul zilei de miercuri de catre politistii Serviciului Investigatii Criminale si DIICOT, doi barbati, de 33 si 46 de ani, din orasul Ineu, si unul de 39 de ani din Bucuresti, au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind introdusi in arestul IPJ Arad, urmand a fi prezentati judecatorilor cu propunere de arestare preventiva", a declarat, joi, purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Adina Aconstantinesei.DIICOT a informat, miercuri, ca au fost efectuate trei perchezitii domiciliare pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti si in judetul Arad intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din sapte persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de migranti in forma continuata, trecere frauduloasa a frontierei de stat in forma agravata si favorizarea faptuitorului."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca doi dintre membrii retelei infractionale (dintre care unul reprezentativ din cadrul conducerii gruparii 'Sportivilor' din municipiul Bucuresti) au savarsit mai multe furturi cu prejudicii mari si in banda organizata pe teritoriul Elvetiei, iar pentru a se sustrage de la masurile preventive instituite impotriva lor, au coordonat si organizat impreuna cu ceilalti cinci membri ai grupului repatrierea lor si a copilului minor in tara, in mai multe etape, prin trecerea frauduloasa a frontierei de stat a Romaniei, in scopul de a ingreuna cercetarile si tragerea acestora la raspundere penala pentru faptele comise in strainatate", se preciza in comunicat.