Ucigasul politistului din Timis a fost capturat (Video)

Ziare.

com

Acesta se ascundea in casa bunicii unui prieten, aflata la mai multi km de locul crimei, anunta Press Alert Conform primelor informatii, Ionel Marcel Lepa a fost prins fara ca politistii sa traga vreun foc de arma.Se pare ca ucigasul politistului era ranit la umar si a avut nevoie de ingrijiri medicale.In casa in care acesta a fost gasit, politistii l-au cautat si luni, pentru ca aveau informatii potrivit carora s-ar ascunde acolo. Insa luni politistii au gasit in locuinta respectiva doar cateva urme de sange, arata Digi 24."Barbatul a fost depistat in aceasta dimineata in Remetea Mare din judetul Timis. Prezenta plagi prin impuscare care dateaza cel mai probabil de duminica si a fost solicitata interventia unei ambulante", a declarat si purtatorul de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, la Digi 24. Acesta a precizat ca barbatul va fi transferat la un spital, sub paza politiei.Georgian Dragan a sustinut, la Antena 3, ca asupra barbatului a fost gasita si arma cu care Ionel Marcel Lepa l-a impuscat pe politist.Amintim ca un politist de 43 de ani de la Postul de Politie Recas a fost impuscat mortal , in misiune, de Ionel Marcel Lepa, un barbat cautat pentru talharie.Politistul avea in dotare un pistol Carpati model 74, iar agresorul a avut un Glock.In urma acestui eveniment, sindicalistii din politie s-au plans ca sunt dotati cu echipamente la nivelul anilor 1970 si s-a cerut demisia ministrului Carmen Dan.