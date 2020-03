Un adolescent din Sectorul 1 din Bucuresti a disparut de acasa. Politia cere ajutorul

Ziare.

Politia Capitalei solicita sprijin in vederea gasirii unui minor care, vineri, a plecat de la o adresa din Sectorul 1 si nu a mai revenit pana in prezent.El se numeste Alexandru Florin Vicol, are 15 ani si 1,68 metri inaltime, greutate - 49 de kilograme, atletic, par saten, nas rectiliniu, ochi caprui.La data disparitiei, adolescentul purta geaca bleumarin, bluejeans, adidasi negri.Persoanele care l-au vazut sau pot oferi detalii sunt rugate sa anunte Politia Capitalei, apeland numarul unic de urgenta 112.