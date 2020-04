Un angajat al DSP Vrancea a fost prins beat la volan, cand incerca sa intre intr-un centru de carantina

Ziare.

"La data de 31 martie, politistii au depistat un barbat de 44 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Unirii, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicand o concentratie de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza a fost intocmit dosar penal", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Lidia Brasoveanu.Intamplarea a fost povestita si pe Facebook de poltistul care pazea centrul de carantina."Sunt in tura de aproape 4 ore. Sunt la Hotelul Unirea, unde este punct de carantina. Este liniste. Eu si colegul de la jandarmi stam echipati cu manusi si masti si ne omoara plictiseala. Ora 23.50. In fata centrului apare o masina. Se da jos un nene si ne intreaba daca stim ce este in hotel. Ramanem blocati. Explicam omului ce si cum, dar omul nu este multumit. Ne tot scoate o legitimatie de la DSP si o tot flutura in fata noastra.Ne reproseaza ca ar fi trebuit sa intram in incinta si sa stim daca oamenii sunt multumiti, daca au nevoie de ceva, daca interactioneaza intre ei. Explicam omului ca nu avem cum sa intram, dar se vede ca nu intelege. Ne intreaba de vreo 6 ori daca intra sau iese cineva. Nu de alta, dar nu pricepe. Tot scoate legitimatia. Nu are masca, nu are manusi de protectie, dar are legitimatie. Ne tot intreaba de o cheie si o tot cere.Cheia se da doar medicilor in cazul in care mai este adus cineva in carantina. Nu pricepe. In plus, ne spune ca suntem in subordinea lui si trebuie sa dam concursul. Tot vine in fata noastra, iar noi tot cautam cei 2 metri. Scoate iar legitimatia. Consider ca spectacolul dureaza prea mult, dau prin statie si vin colegii. I se pune si fiola. 1,01 la mie in aer expirat. Este dus la spital", a scris politistul pe Facebook.Potrivit Prefecturii Vrancea, barbatul, care ar fi avut un schimb de replici cu politistii care asigurau paza unui centru de carantina din Focsani, se afla in afara orelor de program."Referitor la angajatul DSP Vrancea, implicat intr-un schimb de replici cu politistii care asigura paza unui centru de carantina, va informam ca acesta se afla in afara orelor de lucru si nu are atributii specifice fata de acest obiectiv", a precizat Prefectura Vrancea.Comisia de disciplina a DSP s-a autosesizat si a inceput cercetarile in acest caz.