Un arestat confirmat cu COVID-19 a fost internat la Jilava. Cum arata saloanele din spitalul-inchisoare (Foto)

Avand in vedere recomandarea retelei sanitare publice de urmare a protocolului clinic in penitenciar-spital, acest caz va fi gestionat de personalul specializat al Penitenciarului Jilava.Spitalul Jilava este unitatea sanitara desemnata pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici, cu infectii emergente si reemergente, denumite in continuare AP-IE/RE, conform OMS nr. 489 din 23 martie 2020.Anterior acestei desemnari de catre Ministerul Sanatatii, unitatea penitenciar-spital, in cadrul careia exista o sectie de boli infectioase, a fost prevazuta in planurile de masuri elaborate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, ca unitate suport in cazul persoanelor private de libertate care pot intra sub incidenta acestui context epidemiologic.Totodata, pe durata starii de urgenta, sectia Anestezie si Terapie Intensiva din cadrul Penitenciarului-Spital Bucuresti- Rahova se subordoneaza din punct de vedere operational Penitenciarului-Spital Bucuresti-Jilava, pentru o eventuala preluare a pacientilor care necesita ingrijiri de terapie intensiva," prezizeaza ANP.Conduita terapeutica in orice caz identificat se asigura in colaborare cu reteaua sanitara publica.