Un baiat de 12 ani disparut de acasa e cautat de politistii din Constanta: Cine are informatii sa sune la 112

Potrivit Politiei Constanta, Petrut Ciprian Asavoaia, in varsta de 12 ani, a fost dat disparut de mama sa, vineri noaptea, cu putin timp dupa miezul noptii, aceasta spunandu-le oamenilor legii ca isi cauta fiul de vineri, de la ora 12, de cand a plecat de acasa fara sa se mai intoarca.Baiatul are constitutie astenica, aproximativ 1,55 - 1,60 metri inaltime, ten masliniu, ochi albastri si par negru tuns scurt.La momentul plecarii, acesta era imbracat cu o geaca de fas portocalie-maro, pantaloni de trening albastri, pantofi sport negri cu elemente albe.Din primele verificari, se pare ca baiatul a fost vazuta ultima oara in compania unui alt copil, care este cunoscut politistilor cu repetate plecari de acasa.Politistii constanteni fac verificari pentru gasirea copilului.Oricine poate da informatii in legatura cu acest copil poate apela la cea mai apropiata sectie de politie sau sa sune la 112.