Craiova: Un baiat de 17 ani conducea fara permis o masina furata. A fost oprit cu focuri de arma

Masina in care se afla acesta nu avea placute de inmatriculare, iar politistii rutieri i-au facut semn sa traga pe dreapta, arata Ziarul de Craiova Baiatul nu a oprit, iar politistii au inceput sa il urmareasca."Cel in cauza a abandonat autoturismul si a luat-o la fuga, politistii executand 3 focuri de arma, in plan vertical, pentru prinderea acestuia. Astfel, cel in cauza a fost prins si identificat in persoana unui tanar de 17 ani, din Giurgita, acesta fiind condus la sediul Biroului Rutier Craiova, pentru continuarea cercetarilor.In urma verificarilor desfasurate, politistii au stabilit ca autoturismul pe care tanarul il conducea fusese sustras din parcarea unui bloc din cartierul craiovean Brazda lui Novac", a declarat Cosmin Gradinaru, purtator de cuvant IPJ Dolj.In masina pe care o conducea baiatul au fost gasite bunuri sustrase din alte autoturisme. Dintr-o masina, acesta a luat un sistem electronic de navigatie, iar din cealalta un compresor auto.In acest caz a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat, furt in scop de folosinta si conducerea unui vehicul fara a detine permis de conducere.Acum cateva zile, si politistii din Constanta au folosit armamentul din dotare pentru prinderea unui sofer care nu a oprit la semnalul oamenilor legii. Tanarul respectiv nu are permis de conducere si se afla la volanul unei masini furate , el avariind patru autoturisme.