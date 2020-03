Un barbat a adus ilegal in tara teste pentru coronavirus, apoi a incercat sa le vanda pe Internet

LIVE

Potrivit Politiei Capitalei, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice sector 3 s-au sesizat din oficiu, joi, despre faptul ca un barbat de 43 de ani promoveaza pe diverse retele online vanzarea unor teste pentru depistarea virusului COVID-19."Din datele obtinute pana la acest moment a rezultat ca produsele respective provin din import, iar barbatul, in numele unei societati, ar fi prezentat Autoritatii Vamale o declaratie de conformitate in cuprinsul careia este trecut un alt produs farmaceutic, existand o suspiciune cu privire la faptul ca pentru produsele importate a fost folosita o declaratie de conformitate nereala, care nu acopera produsul importat.In baza informatiilor furnizate de Agentia Nationala a Medicamentului, a rezultat ca la data respectiva, produsul respectiv nu putea fi introdus pe piata in mod legal", arata sursa citata.Astfel, au fost ridicate de la autoritatea vamala peste 2.500 de teste, urmand a se stabili daca produsul poate fi comercializat pe teritoriul Romaniei.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunii de folosirea la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama.