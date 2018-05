Un barbat a fost atacat cu acid in propria locuinta de doi tineri ramasi neidentificati

Ziare.

Politistii ieseni au fost sesizati de catre o femeie de atacul a doi tineri asupra barbatului, fara vreun motiv aparent."Am fost sesizati de catre o femeie din localitatea Vladeni cum ca doi tineri necunoscuti au aruncat cu o substanta incolora in zona fetei unui barbat care se afla in locuinta sa. Conform reclamantei,", a declarat, sambata, Anca Vijiac, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi.Conform acesteia, victima a fost transportata la spital, pentru ingrijiri medicale.Rudele victimei spun ca barbatul nu avea dusmani si nu isi explica motivul atacului."In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru loviri sau alte violente, iar, in functie de evolutia starii de sanatate a victimei, poate fi schimbata incadrarea juridica. Cercetarile continua pentru identificarea suspectilor", a adaugat Anca Vijiac.Potrivit martorilor care i-au vazut pe suspecti, cei doi tineri au intre 20 si 30 de ani.