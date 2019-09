Un barbat a fost retinut dupa ce a inchiriat acelasi apartament la 21 de persoane

Ziare.

"Politistii orasului Popesti Leordeni au fost sesizati, in zilele de 07 si 08 septembrie a.c., in mod direct, de catre 21 de persoane cu privire la faptul ca in perioada 22 iulie - 01 septembrie, un barbat le-ar fi inchiriat un apartament in orasul Popesti Leordeni, dupa ce in prealabil, acesta ar fi stabilit intalniri cu persoanele vatamate pentru vizionarea imobilului. In urma sesizarilor, politistii din cadrul orasului Popesti Leordeni si Serviciul de Investigatii Criminale au desfasurat verificari si investigatii specifice in vederea depistarii autorului", a transmis, luni, Politia Ilfov.Sursa citata a precizat ca barbatul banuit de comiterea faptei a fost depistat de politistii din Ilfov pe raza orasului Constanta, acesta fiind condus la sediul Politiei din Popesti Leordeni, pentru audieri.Din cercetari a rezultat faptul ca in perioada 22 iulie - 01 septembrie, barbatul a incheiat contracte de inchiriere cu persoanele vatamate in schimbul sumelor cuprinse intre 2.600-4.000 de lei, sume reprezentand chiria si garantia pe apartament.In urma probatoriului adminstrat, fata de barbatul in cauza, s-a dispus masura retinerii pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, urmand ca in cursul zilei de luni sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, cu propunere de arestare preventiva.