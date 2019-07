Un barbat a incercat sa violeze o femeie intr-o statie de autobuz, din Constanta

Ziare.

"La data de 28 iulie, in jurul orei 22:10, politistii Sectiei nr. 5 Constanta au fost sesizati despre producerea unui scandal, pe o strada din municipiul Constanta.Deplasata, de indata, la fata locului, patrula de politie a identificat un barbat de 43 de ani care ar fi agresat, intr-o statie de autobuz, o femeie de 55 de ani din Constanta. Barbatul a fost condus la sediul sectiei de politie pentru audieri si dispunerea masurilor legale", potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ).Conform sursei citate, suspectul a solicitat ulterior asistenta medicala, fiind transportat la spital, insotit de politisti."Dupa ce a fost transportat la spital pentru asistenta medicala de specialitate, barbatul a fost readus pentru audieri si, in aceasta dimineata (luni - n.red.), a fost retinut sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la viol. A fost introdus in arestul IPJ Constanta", au mai transmis reprezentantii IPJ.