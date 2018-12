Un barbat a intrat cu maceta intr-un cazinou din Timisoara cerand banii din casa de marcat

Ziare.

Tentativa de jaf a avut loc, miercuri, la un cazinou aflat in str. Maresal Averescu din Timisoara.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Timis, un barbat de 28 de ani a patruns in societatea comerciala, iar cu o maceta a amenintat un angajat sa ii dea toti banii din casa de marcat."Angajatul a apasat de indata butonul de panica, iar barbatul a fugit. La scurt timp, in urma verificarilor efectuate de catre politistii Biroului de Investigatii Criminale impreuna cu politistii Sectiei 2, a fost identificat", a aratat IPJ Timis.In cursul zilei de miercuri, barbatul urmeaza sa fie retinut pentru 24 de ore.