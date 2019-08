Un barbat a anuntat la 112 ca si-a ucis concubina. A vrut sa arate conditiile in care traiesc femeia si fiul ei

Ziare.

com

Potrivit IPJ Vrancea, politistii Sectiei de Politie Rurala Gugesti au fost sesizati de catre un barbat, din comuna Gugesti, in varsta de 56 de ani, despre faptul ca a ucis-o pe concubina sa, in timp ce se afla la locuinta acesteia.Politistii s-au deplasat imediat la adresa respectiva si au identificat apelantul, care a precizat ca sesizarea facuta nu este reala. Din verificarile efectuate a rezultat ca barbatul a solicitat interventia politiei pentru a arata conditiile de igiena in care locuieste concubina lui, impreuna cu fiul lor.Totodata, in urma cercetarilor desfasurate, politistii i-au identificat pe femeia si pe copilul in cauza, constatand ca nu au fost victime ale vreunei infractiuni.Pe numele barbatului a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de inducerea in eroare a organelor judiciare.