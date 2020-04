Un barbat care a amenintat pe Internet politistii de la sectia 24 din Capitala a fost retinut

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, politistii s-au sesizat cu privire la savarsirea infractiunii de ultraj, dupa ce in 20 aprilie au aparut in spatiul public videoclipuri in care un barbat ameninta politistii din cadrul Sectiei 24 de Politie. Ulterior, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 a preluat cercetarile, acestea fiind extinse si sub aspectul savarsirii infractiunii de instigare publica si incitare la ura sau discriminare.Suspectul in acest caz a fost identificat duminica si dus pentru audieri la sediul Sectiei 24 de Politie."Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, dupa audierea acestuia, a dispus continuarea cercetarilor cu cel in cauza sub masura preventiva a retinerii, urmand a fi prezentat Judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti cu propunere de arestare preventiva. Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 si Sectia 24 Politie", se mai arata in comunicat.