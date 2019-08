Un barbat care a reclamat la 112 ca i-au fost furati 150 de lei a fost amendat cu 1.000 de lei

Ziare.

Potrivit Politiei Judetene Dambovita, un barbat a sesizat politistii, vineri seara, despre faptul ca ar fi fost deposedat, prin violenta , de o suma de bani, de un barbat necunoscut, care l-a luat la ocazie din Targoviste pana la Pietrari.Suspectul a fost identificat rapid de politisti, iar in urma cercetarilor s-a stabilit ca se ocupa de transportul ilegal de persoane.Sambata, Politia Dambovita a anuntat insa ca, in urma cercetarilor facute de politistii de la Sectia nr. 5 Politie Rurala Voinesti, sprijiniti de politistii de la Politia Municipiului Targoviste, s-a stabilit ca barbatului de 50 de ani, care a sesizat prin 112 ca a fost deposedat de bani, i-ar fi cazut din buzunar, de fapt, banii (150 de lei) pe bancheta din spate a autoturismului cu care a mers la ocazie.Soferul care facea transport de persoane ilegal a fost sanctionat contraventional si s-a dispus retinerea certificatului si placutelor cu numarul de inmatriculare.La randul sau, barbatul care a alarmat fals sistemul 112 a fost amendat cu o mie de lei.Politistii spun ca barbtul care a sesizat fapta avea urme de violenta pe fata, in momentul respectiv, dar ulterior a recunoscut ca a cazut, fara a fi lovit de cel reclamat.